Киев хочет манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали" в своих интересах – Захарова

Киевский режим пытается использовать ситуацию вокруг "Азовстали" в своих интересах. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет манипулировать тем фактом, что в подземельях завода находятся мирные граждане. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.