Представители ООН и специалисты Красного креста оценят ситуацию на заводе "Азовсталь" и предложат варианты эвакуации оттуда гражданских лиц. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Путиным в Москве.

Российский президент в ответ напомнил, что Россия регулярно организует гуманитарные коридоры из Мариуполя, по ним город покинули уже почти 150 тысяч человек. По таким же коридорам желающие могут покинуть и территорию "Азовстали", российские военные регулярно предоставляют такую возможность.

Однако киевские власти срывают эти гуманитарные операции, а националисты, засевшие на территории завода, продолжают прикрываться мирными людьми как живым щитом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.