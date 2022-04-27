07:45
Представители ООН и специалисты Красного креста оценят ситуацию на заводе "Азовсталь" и предложат варианты эвакуации оттуда гражданских лиц. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Путиным в Москве.
Российский президент в ответ напомнил, что Россия регулярно организует гуманитарные коридоры из Мариуполя, по ним город покинули уже почти 150 тысяч человек. По таким же коридорам желающие могут покинуть и территорию "Азовстали", российские военные регулярно предоставляют такую возможность.
Однако киевские власти срывают эти гуманитарные операции, а националисты, засевшие на территории завода, продолжают прикрываться мирными людьми как живым щитом.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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