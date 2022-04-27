МО сообщило, какое количество военной техники ВС РФ уничтожили на Украине

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские военные уничтожили почти 150 самолетов, 110 вертолетов и 600 беспилотников противника. Поражено более 250 зенитных ракетных комплексов и почти 300 установок реактивных систем залпового огня.

Число подбитых танков и специальной автомобильной военной техники приближается к пяти тысячам. Также уничтожено более 1 100 единиц полевой артиллерии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.