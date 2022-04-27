Росгвардия применила новые беспилотники на Украине

Подразделения Росгвардии применили на Украине новые беспилотники. Как рассказали военные, эти дроны невидимы для средств ПВО украинских войск.

Также РИА новости сообщает, что данные аппараты практически невозможно засечь даже в инфракрасном диапазоне. Кроме того, у них сниженный уровень шума.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.