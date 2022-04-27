Российский флаг водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки в Запорожской области

Флаг России водрузили над исполкомом освобожденной Васильевки в Запорожской области. В городе с населением 13 тысяч человек заработала новая администрация. В данный момент там решаются самые срочные вопросы, в том числе подготовка к началу социальных выплат.

При этом российские военные продолжают подвозить для жителей города гуманитарные грузы – продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости.

Одну из дорог, соединяющую центральные территории Мариуполя с Левобережным районом, открыли для гражданского транспорта. Это произошло впервые после перехода города под контроль союзных сил России и Донецкой народной республики.

После того, как военные проверили магистраль и убедились, что ездить по ней безопасно, движение разрешили всем желающим. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.