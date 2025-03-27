27 марта, 11:30Политика
Минобороны РФ показало работу роботизированных комплексов для разминирования
Военные инженеры группировки войск "Запад" применяют роботизированные комплексы в зоне СВО. Минобороны РФ опубликовало видео о том, как работают эти системы.
Машина на гусеничной основе проезжает в любой местности и находит замаскированные позиции. Вскрыв блиндаж или огневую точку, робот уничтожает его.
Как отмечают бойцы, уникальность комплекса заключается в том, что его можно собрать прямо в полевых условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.