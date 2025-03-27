Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 08:45

Политика

Новый российский посол Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон

Новый российский посол Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон

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Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в официальную резиденцию в Вашингтоне, расположенную вблизи Белого дома. Дипломат прилетел в американскую столицу накануне и уже провел первые рабочие встречи.

В своем заявлении Дарчиев отметил, что в российско-американских отношениях появилось "окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и полноценной деятельности дипломатических миссий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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