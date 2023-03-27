Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по "Северным потокам"

Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию по "Северным потокам". Проект не набрал необходимых девяти голосов: его поддержали три страны, против не проголосовал никто, 12 воздержались.

Как пояснил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, Россия предложила провести международное расследование диверсий из-за сомнений в объективности данных, что предоставили некоторые европейские государства. По его словам, расследования Германии, Дании и Швеции могут быть нацелены на сокрытие улик.

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