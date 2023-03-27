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27 марта, 22:45

В мире

Более 600 тыс человек стали участвовать в забастовке против судебной реформы в Израиле

Более 600 тыс человек стали участвовать в забастовке против судебной реформы в Израиле

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Более 600 тысяч человек стали участвовать в забастовке против судебной реформы в Израиле. Люди начали выходить на улицу сразу после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправить в отставку министра обороны страны Йоава Галанта. Он не призывал отменить судебную реформу, а выступил за ее приостановку. По его словам, протесты раскололи общество и поставили под угрозу безопасность страны.

Не более 2 тысяч российских туристов находятся в Израиле на данный момент. Жалоб от россиян пока не поступало, однако туристов призывают быть осторожнее и меняют экскурсионные программы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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