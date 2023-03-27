Эксперт оценил ситуацию с новыми обстрелами Донецка

Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку 27 марта. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов оценил сложившуюся ситуацию. Он также прокомментировал опубликованный ООН доклад о дискриминации Киевом Украинской православной церкви.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.