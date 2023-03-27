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27 марта, 18:30

Политика

Забастовка против судебной реформы привела к приостановке работы аэропорта в Израиле

Забастовка против судебной реформы привела к приостановке работы аэропорта в Израиле

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Эксперты-аналитики сообщили, что в Израиле назревает самая крупная забастовка за всю историю страны. Массовые протесты против судебной реформы привели к остановке движения по основным автотрассам. Национальная авиакомпания отменила рейсы. Также закрыты детские сады, торговые центры. Активисты требуют полной отмены судебной реформы.

Не более двух тысяч российских туристов находятся в Израиле на данный момент. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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