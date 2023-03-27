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Политика

Военные РФ обнаружили иностранных наемников на авдеевском направлении

Военные РФ обнаружили иностранных наемников на авдеевском направлении

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На авдеевском направлении военные РФ вошли на украинские позиции после авиаудара. На кадрах видно, что некоторые солдаты противника одеты в форму с нашивками в виде флага Польши и шевронами с грузинским флагом.

Ранее ВСУ предприняли попытку атаки в Тульской области с помощью беспилотника Ту-141, однако БПЛА был выведен из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы. Согласно заявлению Минобороны РФ, помимо комплекса "Поле-21" небо над Тульской областью защищает группировка ПВО в виде ракетных комплексов "С-300" и "Панцирь-С1".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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