Российские ударные вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили опорный пункт ВСУ, который выявила разведка. К целям боевые машины подобрались на предельно малой высоте, чтобы ПВО противника было сложнее засечь летящие объекты.

Затем по замаскированным позициям выпустили неуправляемые авиационные ракеты. Как отметили пилоты, при выполнении таких задач очень помогает современная система вертолетов.

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