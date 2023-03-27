Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Политика

Российские ударные вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Российские ударные вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО "Град" в зоне СВО

Украинские футбольные болельщики потребовали передать ВСУ истребители F-16

В МИД России допустили обсуждение компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков"

Войска РФ полностью заняли Артемовский завод обработки металлов – Минобороны

Депутат Европарламента раскритиковал отправку ВСУ снарядов с обедненным ураном

Москвичам рассказали о российской спецоперации

Минобороны показало работу танковых экипажей ЮВО

Новости часа: в Тульской области открыли горячую линию для пострадавших при взрыве

Москвичам рассказали о главных новостях уходящего дня

Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 уничтожили опорный пункт ВСУ, который выявила разведка. К целям боевые машины подобрались на предельно малой высоте, чтобы ПВО противника было сложнее засечь летящие объекты.

Затем по замаскированным позициям выпустили неуправляемые авиационные ракеты. Как отметили пилоты, при выполнении таких задач очень помогает современная система вертолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика