В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО "Град" в зоне СВО

Российские РСЗО "Град" ударили по украинским позициям в зоне СВО. Их боевую работу показали в Минобороны.

Как правило, по целям выпускают сразу целый пакет таких снарядов. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи, противника. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.