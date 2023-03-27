07:45Политика
В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО "Град" в зоне СВО
Российские РСЗО "Град" ударили по украинским позициям в зоне СВО. Их боевую работу показали в Минобороны.
Как правило, по целям выпускают сразу целый пакет таких снарядов. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи, противника. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.
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