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Политика

В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО "Град" в зоне СВО

В Минобороны РФ показали боевую работу РСЗО "Град" в зоне СВО

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Российские РСЗО "Град" ударили по украинским позициям в зоне СВО. Их боевую работу показали в Минобороны.

Как правило, по целям выпускают сразу целый пакет таких снарядов. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи, противника. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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