В МИД России допустили обсуждение компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков"

Москва может потребовать компенсаций ущерба за диверсию на "Северных потоках". Такое развитие событий не исключают в российском МИД.

С кого будут требовать выплат за подрыв должно установить международное расследование. Именно с таким предложением РФ обратилась в Совет Безопасности. Как отметили в МИД, западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции Совбеза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.