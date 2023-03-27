07:45Политика
В МИД России допустили обсуждение компенсации ущерба за подрыв "Северных потоков"
Москва может потребовать компенсаций ущерба за диверсию на "Северных потоках". Такое развитие событий не исключают в российском МИД.
С кого будут требовать выплат за подрыв должно установить международное расследование. Именно с таким предложением РФ обратилась в Совет Безопасности. Как отметили в МИД, западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции Совбеза.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.