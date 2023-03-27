Депутат Европарламента раскритиковал отправку ВСУ снарядов с обедненным ураном

Депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с урановым сердечником. Он подчеркнул, что это радиоактивное вещество может многие годы вызывать у украинцев и русских рак, а у детей – врожденные дефекты.

Кроме того, он заявил, что пыль, которая заражает местность, делает ее непригодной для земледелия, поэтому сельское хозяйство Украины после применения таких снарядов на поле боя будет буквально похоронено. Из-за этого не только Европа останется без зерна, но и сама Украина окажется на грани голода, отметил Уоллес.

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