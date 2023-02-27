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27 февраля, 19:15

Политика

Минобороны РФ показало работу экипажей танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны РФ показало работу экипажей танков Т-90М "Прорыв"

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На переднем крае в зоне спецоперации работают экипажи российских танков Т-90М "Прорыв". По данным Минобороны РФ, танковое соединение Центрального военного округа наносит удары по водной переправе и технике ВСУ.

Российские разведчики передают бойцам координаты замаскированных целей. В свою очередь, танки создают бреши, в которые вклиниваются мотострелковые подразделения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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