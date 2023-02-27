17:15Политика
Российские военные нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Броварами
Российские войска разгромили центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Броварами Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
Также стало известно, что у города Хмельницкий поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад". Всего за сутки российские войска поразили 98 артиллерийских подразделений украинской армии в 173 районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.