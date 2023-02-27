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17:15

Политика

Российские военные нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Броварами

Российские военные нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки ВСУ под Броварами

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Российские войска разгромили центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Броварами Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Также стало известно, что у города Хмельницкий поразили украинский оперативный центр спецопераций "Запад". Всего за сутки российские войска поразили 98 артиллерийских подразделений украинской армии в 173 районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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