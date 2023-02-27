Российские военные разрушили крупный склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ в ДНР

В ДНР, в районе Артемовска, российские военные разрушили крупный склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ. Кроме того, рядом с поселком Новомарково российские войска точным попаданием уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Известно, что ВС РФ за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах, где проводится СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.