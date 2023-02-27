ВС Украины лишились путей снабжения на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины лишились путей снабжения своих подразделений на артемовском направлении. Корректировки в маршруты поставок внесла непогода: между Часовым Яром и Артемовском – сплошное бездорожье из-за появившейся плюсовой температуры, а единственный безопасный участок – грунтовка, которая находится под контролем армии РФ.

Известно, что российские добровольческие штурмовые отряды работают практически в центре Артемовска. По словам бойцов, это обстоятельство давит на моральный дух украинских войск.

О расстановке сил в регионе – в эфире телеканала Москва 24.