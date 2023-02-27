Москва сорвала планы Запада по изоляции России – Лавров

Москва сумела сорвать планы Запада по изоляции России, обеспечив сотрудничество с большинством стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД в субъектах.

По его словам, мир сейчас находится в эпохе кардинальных необратимых перемен, Россия сумела наладить более тесные и результативные связи с мировым большинством. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.