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Политика

Москва сорвала планы Запада по изоляции России – Лавров

Москва сорвала планы Запада по изоляции России – Лавров

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Москва сумела сорвать планы Запада по изоляции России, обеспечив сотрудничество с большинством стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД в субъектах.

По его словам, мир сейчас находится в эпохе кардинальных необратимых перемен, Россия сумела наладить более тесные и результативные связи с мировым большинством. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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