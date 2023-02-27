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Политика

Глава Минобороны Испании заявила об опустевших складах вооружений в стране

Глава Минобороны Испании заявила об опустевших складах вооружений в стране

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Еще одна страна из блока НАТО заявила об опустевших складах вооружений. На этот раз пожаловалась глава Минобороны Испании Мария Фернандес. По ее словам, арсеналы альянса буквально истощены поставками на Украину.

До этого о проблемах с артиллерийскими снарядами заявлял и генсек НАТО Йенс Столтенберг. А источники в американской армии сообщали, что Соединенные штаты производят в месяц столько снарядов, сколько Украина расходует за два дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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