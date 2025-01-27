Трамп усилил борьбу с мигрантами и добился уступок от Колумбии

Президент США Дональд Трамп, который занимает свой пост всего неделю, сделал первые резкие шаги в своей политике. Администрация США добилась согласия Колумбии принимать депортированных мигрантов, включая доставку на военных самолетах. Взамен Вашингтон отказался от введения части санкций.

Республиканец продолжает ужесточать меры в отношении нелегальных мигрантов, усиливая контроль на границе с Мексикой. За первую неделю своего президентства Трамп также распорядился увеличить количество арестов приезжих.

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