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27 января, 16:30

Политика

Трамп усилил борьбу с мигрантами и добился уступок от Колумбии

Трамп усилил борьбу с мигрантами и добился уступок от Колумбии

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Президент США Дональд Трамп, который занимает свой пост всего неделю, сделал первые резкие шаги в своей политике. Администрация США добилась согласия Колумбии принимать депортированных мигрантов, включая доставку на военных самолетах. Взамен Вашингтон отказался от введения части санкций.

Республиканец продолжает ужесточать меры в отношении нелегальных мигрантов, усиливая контроль на границе с Мексикой. За первую неделю своего президентства Трамп также распорядился увеличить количество арестов приезжих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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