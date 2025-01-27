27 января, 08:00Политика
Новости мира: Лукашенко побеждает на выборах в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в седьмой раз побеждает на выборах. По данным ЦИК, за него проголосовали почти 87% избирателей. Ближайший соперник Сергей Сыранков набрал менее 4%. Сам Лукашенко заявил, что пока не ищет преемника.
Правительство Дональда Трампа активно выполняет обещания о депортации мигрантов. За последние дни задержаны 538 нелегалов, которым одобрена депортация без суда. Колумбия отказала США в посадке самолетов с мигрантами, на что Трамп отреагировал санкциями. Позже президент Колумбии предложил отправить для этого свой самолет.
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