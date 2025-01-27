В Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Великая Новоселка – ключевой логистический узел ВСУ на этом направлении. Многие украинские военнослужащие предпочли сдаться, не вступая в бой. Эксперты отмечают, что этот успех разрушает сплошную линию обороны противника и открывает новые перспективы для наступления на запорожском направлении.

Тем временем на красноармейском направлении российские войска освободили населенный пункт Зеленое, находящийся в пяти километрах к югу от Красноармейска. Это улучшило тактические позиции для дальнейших действий.

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