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27 января, 21:15

Политика

Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа

Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа

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Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров. Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Аграрии не удовлетворены обещаниями правительства и планируют продолжать протесты. Акции начались из-за анонсированного повышения стоимости дизельного топлива. Также фермеры недовольны падением доходов из-за растущего импорта сельхозпродукции с Украины.

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