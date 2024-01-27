Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров. Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Аграрии не удовлетворены обещаниями правительства и планируют продолжать протесты. Акции начались из-за анонсированного повышения стоимости дизельного топлива. Также фермеры недовольны падением доходов из-за растущего импорта сельхозпродукции с Украины.