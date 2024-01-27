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27 января, 19:30

Политика

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

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Президент США Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики, отметив что она уже давно сломана. Губернатор Техаса сообщил, что отправил в другие части США больше 100 тысяч незаконных мигрантов, и почти половину из них – в Нью-Йорк. Ранее он объявил, что администрация страны не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, после чего Национальная гвардия штат взяла под контроль парк, который пограничники использовали для содержания нелегальных беженцев.

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