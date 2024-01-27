27 января, 19:30Политика
Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики
Президент США Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики, отметив что она уже давно сломана. Губернатор Техаса сообщил, что отправил в другие части США больше 100 тысяч незаконных мигрантов, и почти половину из них – в Нью-Йорк. Ранее он объявил, что администрация страны не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, после чего Национальная гвардия штат взяла под контроль парк, который пограничники использовали для содержания нелегальных беженцев.