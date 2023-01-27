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27 января, 21:15

Политика

ЕС на полгода продлил санкции против России из-за СВО на Украине

ЕС на полгода продлил санкции против России из-за СВО на Украине

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ЕС на полгода продлил санкции против России из-за СВО на Украине. Они включают ограничение торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также внесли запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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