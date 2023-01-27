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Новости

27 января, 18:20

Политика

Новости часа: в Швейцарии не увидили оснований для передачи российских активов Киеву

Новости часа: в Швейцарии не увидили оснований для передачи российских активов Киеву

Новости часа: в подвале дома в ЛНР нашли тайник с боеприпасами

Новости часа: ошибка пилотирования могла стать причиной аварии в аэропорту Внуково

Новости часа: вертолет Ми-8 во Внуково повредил рулевой винт до взлета

ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе Угледара

Новости часа: Лавров 30 января проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Новости часа: новые регионы РФ переведут на московское время

Захарова заявила, что Запад много лет обманывал народ Украины

Новости часа: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У Швейцарии нет законных оснований для перевода на Украину российских активов. Об этом заявили в МИД страны.

Испания направит Украине танки Leopard весной. Об этом сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Более 140 исторических зданий восстановлено в центре Москвы в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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