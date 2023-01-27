Новости часа: в Швейцарии не увидили оснований для передачи российских активов Киеву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У Швейцарии нет законных оснований для перевода на Украину российских активов. Об этом заявили в МИД страны.

Испания направит Украине танки Leopard весной. Об этом сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Более 140 исторических зданий восстановлено в центре Москвы в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.