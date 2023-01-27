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27 января, 14:30

Политика

Новости часа: Лавров 30 января проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Новости часа: Лавров 30 января проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Новости часа: новые регионы РФ переведут на московское время

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 30 января, проведет в Москве переговоры с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Банки РФ сохранили устойчивость, несмотря на сложный 2022 год. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

Поставки автомобилей "Москвич" в новые регионы начнутся в феврале. Это заявление компании.

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