Новости часа: Лавров 30 января проведет переговоры с главой МИД Пакистана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 30 января, проведет в Москве переговоры с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Банки РФ сохранили устойчивость, несмотря на сложный 2022 год. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

Поставки автомобилей "Москвич" в новые регионы начнутся в феврале. Это заявление компании.