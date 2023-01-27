Минобороны РФ показало, как наносит удар расчет миномета "Тюльпан" по позициям ВСУ

Минобороны России показало, как наносит удар по позициям ВСУ расчет миномета "Тюльпан" Южного военного округа. Эти орудия уничтожают опорные пункты и крупные укрепрайоны противника.

Благодаря калибру 240 миллиметров и особенностям баллистики снаряды "Тюльпанов" пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Снаряды миномета весят от 130 до 230 килограммов и способны разрушать объекты на большом расстоянии.

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