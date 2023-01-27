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Политика

Минобороны РФ показало, как наносит удар расчет миномета "Тюльпан" по позициям ВСУ

Минобороны РФ показало, как наносит удар расчет миномета "Тюльпан" по позициям ВСУ

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Минобороны России показало, как наносит удар по позициям ВСУ расчет миномета "Тюльпан" Южного военного округа. Эти орудия уничтожают опорные пункты и крупные укрепрайоны противника.

Благодаря калибру 240 миллиметров и особенностям баллистики снаряды "Тюльпанов" пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Снаряды миномета весят от 130 до 230 килограммов и способны разрушать объекты на большом расстоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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