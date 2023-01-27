В ЕС нашли основания заимствовать российские активы для Украины – СМИ

В Евросоюзе нашли основания забрать российские деньги и передать их Украине. Как пояснили в юридической службе ЕС, речь идет о почти 34 миллиардах евро из замороженных активов Банка России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские юристы считают, что такой план с правовой точки зрения возможен, если основную сумму заимствования и проценты в будущем вернуть России. При этом как пишет агентство, представители G7 и ЕС не нашли четких юридических оснований для такого решения. Вместо этого Брюссель хочет сначала объединить замороженные российские средства, чтобы извлечь прибыль, которую можно будет передать Киеву.

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