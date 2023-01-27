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Политика

Войска РФ уничтожили две станции контрбатарейной борьбы на херсонском направлении

Войска РФ уничтожили две станции контрбатарейной борьбы на херсонском направлении

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Войска РФ уничтожили две украинские станции контрбатарейной борьбы на херсонском направлении. В течение 26 января были также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 и "Гвоздика", поражены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

На данном направлении работает не только российская артиллерия, но и танки, экипажи которых подбираются к позициям противника на расстояние 200–250 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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