Вашингтон потребовал от Анкары не обслуживать самолеты Boeing из РФ

Вашингтон потребовал от Анкары не обслуживать самолеты Boeing, которые принадлежат российским авиакомпаниям. Например, отказывать в дозаправке самолетов и запасных запчастях к лайнерам. Как написали в издании The Wall Street Journal, в Минторге США предупредили Турцию о штрафах и даже тюремных сроках для ее граждан. Речь также шла о белорусских перевозчиках.

С 1 октября 2022 года российские авиакомпании выполнили более двух тысяч рейсов в Турцию на американских Boeing. На них летают "Аэрофлот", S7, "Победа", Red Wings и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.