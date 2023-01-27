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Политика

Командир добровольческого батальона рассказал о положении войск РФ в зоне проведения СВО

Командир добровольческого батальона рассказал о положении войск РФ в зоне проведения СВО

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Украинские подразделения потеряли четыре артиллерийских системы М-777 за 26 января на краснолиманском направлении. Отмечается, что командование ВСУ бросает на удержание российских войск новые резервы.

Командир добровольческого батальона рассказал о положении войск РФ в зоне проведения СВО. Он сообщил, что с точки зрения тактики российские войска выгодно расположены. Также командир поделился, что думает о поставках Киеву новых западных вооружений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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