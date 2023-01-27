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Политика

Трамп отреагировал на решение властей США передать танки Украине

Трамп отреагировал на решение властей США передать танки Украине

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Дональд Трамп отреагировал на решение властей США передать танки Украине. Как считает американский экс-президент, такие действия западных стран могут спровоцировать ядерную войну. В соцсетях Трамп написал: "Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же".

В Госдепартаменте США считают, что не смогут передать американские танки Abrams Украине к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в сенате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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