Дональд Трамп отреагировал на решение властей США передать танки Украине. Как считает американский экс-президент, такие действия западных стран могут спровоцировать ядерную войну. В соцсетях Трамп написал: "Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же".

В Госдепартаменте США считают, что не смогут передать американские танки Abrams Украине к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в сенате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.