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Политика

Американская компания Lockheed Martin готова поставить истребители F-16 на Украину

Американская компания Lockheed Martin готова поставить истребители F-16 на Украину

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Американская компания Lockheed Martin, которая производит истребители F-16, готова поставить боевые самолеты европейским странам, чтобы они передали эту технику Украине. Об этом написало издание Financial Times.

Украинский президент Владимир Зеленский стал просить новые виды вооружений. Но рискнут ли на Западе передать более мощное оружие? Кто уже готов отправить самолеты на Украину? И к чему это может привести? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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