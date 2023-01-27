Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении. Известно, что были уничтожены склад артбоеприпасов ВСУ, две установки РСЗО "Град", американская самоходная гаубица Paladin, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Также сообщается, что в боях за Угледар уничтожены два хранилища топлива для военной техники ВСУ и три склада боеприпасов. У города Очаков Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса "С-300". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.