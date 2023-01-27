07:15Политика
Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении
Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении. Известно, что были уничтожены склад артбоеприпасов ВСУ, две установки РСЗО "Град", американская самоходная гаубица Paladin, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Также сообщается, что в боях за Угледар уничтожены два хранилища топлива для военной техники ВСУ и три склада боеприпасов. У города Очаков Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного-ракетного комплекса "С-300". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.