В Москве считают неприемлемой мысль о военном конфликте между РФ и Украиной

В Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между народами России и Украины, несмотря на заявления Запада. Об этом заявляет МИД РФ. Владимир Зеленский дает понять, что спекуляции о грядущем нападении России зашли слишком далеко и их пора прекратить.

Между тем США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину, а НАТО изучает возможность размещения своих подразделения в Словакии. Еще раньше американские и британские СМИ сообщали, что США и Великобритании могут разместить по 1 тысяче военных на территории Болгарии, Венгрии и Румынии.

Подробнее о ситуации вокруг Украины в эфире телеканала Москва 24 рассказал политолог Дмитрий Абзалов.