Жириновский призвал не допускать к выборам людей с весом больше 100 кг

В России следует запретить участвовать в выборах людям с весом больше 100 килограммов. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, это не какая-то причуда или вопрос красоты, а элементарная забота о здоровье и жизни человека. Он отметил, что каждый пятый умирает от болезней, вызванных ожирением.

Для борьбы с лишним весом среди депутатов лидер ЛДПР предложил создать специальные комиссии, которые бы не допускали к выборам россиян, вес которых составляет 120–150 килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.