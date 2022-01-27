В Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандского формата" – России, Германии, Франции и Украины. Переговоры в Елисейском дворце длились более 8 часов.

Россию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. По его словам, разговор был непростым. Но в итоге все участники встречи согласились с тем, что договоренность о прекращении огня в Донбассе должна соблюдаться.

При этом остались спорные моменты по линии Минских соглашений. Как заявил Дмитрий Козак, одно из разночтений заключается в том, что Москве пытаются навязать статус стороны конфликта.

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