Проходит сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. В Москве работает порядка 50 точек, они находятся в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе представители спортивного сообщества. Например, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.