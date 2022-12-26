Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Политика

Расчет ЗРК "Оса" Центрального военного округа уничтожил около 30 беспилотников ВСУ

Расчет ЗРК "Оса" Центрального военного округа уничтожил около 30 беспилотников ВСУ

Новости часа: Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Новости часа: 5 беспилотников вторглись в пространство Южной Кореи

Путин не планирует поздравлять Байдена с Новым годом – Песков

Новости часа: беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Сергей Лавров дал пресс-конференцию в Москве

Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Саратовской области

Минобороны показало работу расчетов С-300В в зоне СВО

Возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется – Новак

Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" Центрального военного округа уничтожил около 30 беспилотников ВСУ. Действия зенитчиков позволили предотвратить обстрел позиций российских военных, сохранить жизни военнослужащих и поддержать боеготовность подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Радиолокационная станция и ракетное вооружение этого ЗРК легко обнаруживает и уничтожает малогабаритные воздушные объекты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика