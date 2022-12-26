14:30Политика
Расчет ЗРК "Оса" Центрального военного округа уничтожил около 30 беспилотников ВСУ
Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" Центрального военного округа уничтожил около 30 беспилотников ВСУ. Действия зенитчиков позволили предотвратить обстрел позиций российских военных, сохранить жизни военнослужащих и поддержать боеготовность подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Радиолокационная станция и ракетное вооружение этого ЗРК легко обнаруживает и уничтожает малогабаритные воздушные объекты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.