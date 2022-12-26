Новости часа: 5 беспилотников вторглись в пространство Южной Кореи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять беспилотников вторглись в пространство Южной Кореи, один долетел до Сеула. Об этом заявило Минобороны страны.

Минэкономразвития и Минтранс 27 декабря обсудят проблемы перевозки туристов по РФ и за рубеж. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Декабрь 2022 года в Москве побил рекорд по осадкам за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.