Новости часа: беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи. Об этом заявило Минобороны страны.

Пожарный, участвовавший в проверке приюта в Кемерове, не признает свою вину. Об этом сообщило следствие.

Еще 500 электробусов поставят в Москву в 2023 году . Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.