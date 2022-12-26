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Новости часа: беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Новости часа: беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи. Об этом заявило Минобороны страны.

Пожарный, участвовавший в проверке приюта в Кемерове, не признает свою вину. Об этом сообщило следствие.

Еще 500 электробусов поставят в Москву в 2023 году . Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

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