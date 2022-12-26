Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные Южной Кореи подняли авиацию в ответ на нарушение границы дронами КНДР. Беспилотники долетели до Сеула, заявили СМИ.

На инфраструктурные кредиты в РФ дополнительно выделили 250 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируют нарастить до 80% к 2030 году. Об этом рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.