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12:30

Политика

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Сергей Лавров дал пресс-конференцию в Москве

Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Саратовской области

Минобороны показало работу расчетов С-300В в зоне СВО

Возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется – Новак

ВСУ атаковали детские сады и школы Донецка

Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Отремонтировать поврежденные "Северные потоки" возможно – Новак

ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников на Украине

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные Южной Кореи подняли авиацию в ответ на нарушение границы дронами КНДР. Беспилотники долетели до Сеула, заявили СМИ.

На инфраструктурные кредиты в РФ дополнительно выделили 250 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Долю российских автомобилей на внутреннем рынке планируют нарастить до 80% к 2030 году. Об этом рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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