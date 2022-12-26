Минобороны показало работу расчетов С-300В в зоне СВО

Российское военное ведомство распространило кадры работы расчетов С-300В Западного военного округа. Дежурство военные несут круглосуточно, они контролируют воздушное пространство в радиусе более 200 километров.

У многоканальной станции на сопровождении одновременно могут находиться до 12 воздушных целей. Сами комплексы выполняют работу, даже когда противник наводит радиопомехи в зоне атаки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.