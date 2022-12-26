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ВСУ атаковали детские сады и школы Донецка

ВСУ атаковали детские сады и школы Донецка

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Под удары ВСУ продолжили попадать детские сады и школы. На кадрах видны последствия очередной атаки по мирным объектам Донецка.

Кроме того, украинские "Грады" прилетели в республиканский травматологический центр. В палатах в это время находились лежачие больные, их пришлось экстренно перевозить в безопасное место. Только за день следователи насчитали порядка 40 обстрелов по мирным жителям. Повреждены, в том числе, и жилые дома. Ранены четыре человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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