ВСУ атаковали детские сады и школы Донецка

Под удары ВСУ продолжили попадать детские сады и школы. На кадрах видны последствия очередной атаки по мирным объектам Донецка.

Кроме того, украинские "Грады" прилетели в республиканский травматологический центр. В палатах в это время находились лежачие больные, их пришлось экстренно перевозить в безопасное место. Только за день следователи насчитали порядка 40 обстрелов по мирным жителям. Повреждены, в том числе, и жилые дома. Ранены четыре человека.

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