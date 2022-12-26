Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Гиацинт-Б" в зоне СВО

Отремонтировать поврежденные "Северные потоки" возможно – Новак

ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников на Украине

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Украинская сторона продолжает обстреливать жилые кварталы Донецка

Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области

Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

Новости часа: Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал"

Российские войска при поддержке авиации продолжили наступление на донецком направлении

За минувшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили огневые позиции, живую силу и военную технику ВСУ в 86 районах. Вновь себя проявили самоходные гаубицы "Гиацинт-Б".

Эти орудия бьют 152-миллиметровыми боеприпасами на расстояние до 30 километров. Основные цели – позиции артиллерии, склады боеприпасов, укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки. Чтобы пробить бетонные укрытия, используют фугасные боеприпасы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика