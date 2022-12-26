07:15Политика
Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Гиацинт-Б" в зоне СВО
За минувшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили огневые позиции, живую силу и военную технику ВСУ в 86 районах. Вновь себя проявили самоходные гаубицы "Гиацинт-Б".
Эти орудия бьют 152-миллиметровыми боеприпасами на расстояние до 30 километров. Основные цели – позиции артиллерии, склады боеприпасов, укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки. Чтобы пробить бетонные укрытия, используют фугасные боеприпасы.
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