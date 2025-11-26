Дональд Трамп назвал возможное прекращение огня со стороны России уступкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное решение России прекратить огонь и остановить продвижение вооруженных сил является уступкой со стороны Москвы. Он отметил, что многие пункты мирного плана уже согласованы, а их число сократилось с 28 до 22.

Трамп подчеркнул, что у него нет крайнего срока для заключения сделки, и выразил надежду на разрешение конфликта в ближайшем будущем. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Владимиром Путиным на следующей неделе в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.